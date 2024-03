“Partita sporca, non bella, contro una squadra che ti vuole scomporre e che muove bene la palla cercando sempre l’uomo tra le linee. Nel primo tempo eravamo contratti, poi ci siamo alleggeriti e abbiamo fatto meglio. Dopo il vantaggio dovevamo essere più precisi. Sappiamo che c’è tanto da fare, contro il Verona non meritavamo di perdere e la vittoria di oggi è stato un premio per quanto fatto”.

Queste le parole di mister Davide Ballardini dopo Sassuolo-Frosinone. “Sono soddisfatto dello spirito, dell’atteggiamento e la disponibilità della squadra che si aiuta mettendo a disposizione di tutti le qualità di ciascuno. Le difficoltà ci sono ma noi abbiamo i mezzi per superarle.”

Il mister ha poi aggiunto: “Il reparto d’attacco ha lavorato bene con disponibilità ed umiltà anche in fase di ripiegamento. Ho un gruppo di ragazzi che quando vengono chiamati in causa ce la mettono tutta. La classifica la conosciamo, oggi sono soddisfatto per la vittoria ma non abbiamo fatto nulla. Da domani penseremo alla Roma”.