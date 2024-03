Il 9 febbraio scorso, veniva tratto in arresto dai carabinieri del Comando stazione di Bibbiano, per il reato di furto in flagranza presso l’esercizio commerciale Conad City di Bibbiano. Il 10 febbraio, dopo essere stato processato per direttissima, la sera del medesimo giorno, si è recato nuovamente al Conad City di Bibbiano, e dopo essersi impossessato di alcuni generi alimentari, veniva visto dai dipendenti del supermercato, mentre occultava la merce all’interno della propria giacca, il 23enne, non fermandosi alle casse per pagare, veniva fermato dagli stessi dipendenti i quali allertavano il 112.

Giungeva sul posto una pattuglia dei carabinieri di Quattro Castella che trovavano il giovane, che alla loro vista, apriva la propria giacca e consegnava la merce asportata nel supermercato. La merce recuperata del valore di circa 50 euro, contestualmente riconsegnata agli aventi diritto. Per questi motivi con l’accusa di furto aggravato i carabinieri della stazione di Quattro Castella hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 23enne. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.