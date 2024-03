Anche per la 28ma giornata di campionato per il Sassuolo che oggi ha giocato in casa si è trattato di uno scontro diretto in chiave salvezza.

Da una parte la squadra senza Berardi fuori per infortunio (l’ennesimo) guidata da Ballardini subentrato dopo l’esonero di Dionisi e dall’altra, Eusebio di Francesco l’allenatore della promozione storica in serie A e della salvezza (fino a ora) più sofferta.

Un primo tempo senza troppe emozioni tra due squadre che temevano più di subire un gol che l’idea di non segnarne uno. Poche cose da salvare dal primo tempo come ad esempio il tentativo di Laurienté in veste di vice Berardi che al 45’ si vede parare una sua conclusione di destro da posizione decentrata in area.

Due i cartellini gialli estratti dal sig. La Penna che di fatto rendono indisponibili Doing e Torstved che da diffidati salteranno il match all’Olimpico contro la Roma di Domenica 17 Marzo.

Al 54’ per un fallo di Torstved su Mazzitelli in area l’arbitro indica il dischetto del rigore e due minuti dopo viene richiamato al video per annullarlo.

Lo stesso autore del presunto fallo, Thorstved, nell’azione seguente si fa ampiamente perdonare per lo spavento procurato segnando la rete del vantaggio neroverde con una conclusione di sinistro che s’infila nell’angolino destro della porta difesa da Turati.

Al minuto 80 i padroni di casa vanno vicinissimi al raddoppio con Andrea Pinamonti e poco dopo perdono Torstved per infortunio sostituito da Henrique.

Al 72’ si ferma Defrel per crampi e al suo posto Ballardini manda in campo Boloca. Un minuto dopo Laurientè per una entrata difensiva in ritardo e con piede a martello si prende un giallo (non era tra i diffidati).

È il minuto 82 quando esce Laurienté al posto di Kumbulla e Pinamonti per Mulattieri. Ballardini cerca forze fresche ma anche maggiore copertura a difesa del vantaggio.

88’ Ferrari compie un gesto assurdo a due mani spinge di spalle Çuni che cadendo in area si conquista un calcio di rigore (il secondo della partita). Sul dischetto va Kaio Jorge che manda la palla sul palo sinistro e il Mapei può esplodere un urlo come se fosse il raddoppio.

Dopo sei minuti di recupero La Penna fischia e il Sassuolo finalmente torna alla vittoria dopo un tempo davvero lungo di otto partite.

Claudio Corrado