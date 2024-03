Nella mattina di sabato scorso 9 marzo, in Piazza Maggiore a Bologna, si è tenuto l’evento “LOTTOANCHIO” organizzato dall’associazione A.G.E.O.P. – Associazione genitori ematologia oncologia pediatrica, volta a sensibilizzare sui temi del cancro in età pediatrica.

Allo stesso hanno partecipato il Reparto Mobile, l’Unità Cinofila e la Polizia Stradale a bordo della Lamborghini, i quali hanno illustrato ai bambini le attività della Polizia di Stato.

I moltissimi cittadini partecipanti all’evento hanno contribuito anche alla racconta fondi per la ricerca del reparto oncologico.

L’A.G.E.O.P. è d’altronde presente da diversi anni sul territorio con iniziative di solidarietà e vicinanza sia morale sia sostanziale con l’obiettivo, non solo di raccogliere fondi per la ricerca, ma anche di far trascorrere giornate piacevoli ai piccoli pazienti.