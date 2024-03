Reggio Emilia Città senza barriere restituisce alla città gli esiti del lavoro di sensibilizzazione, inclusione e promozione dei diritti di tutte e tutti portato avanti negli ultimi 10 anni. Un percorso collettivo e partecipato intrapreso per abbattere ogni tipo di barriera, fisica e mentale che le persone con disabilità devono quotidianamente affrontare. Un percorso in cui si è provato a immaginare un nuovo modo di progettare per e con la disabilità, che negli anni ha avuto numeri importanti.

Per citare alcuni di questi numeri: 120 aziende ed enti collaborano con il servizio socio-occupazionale ‘Strade’ per ospitare percorsi di tirocinio o di cittadinanza attiva e per cominciare nuove sperimentazioni di relazione tra imprese e persone fragili; oltre tremila persone hanno partecipato a opportunità di formazione; 40mila partecipanti alle 9 edizioni di “Notte di luce”; 740 persone hanno preso parte alla ricerca sul “diritto alla sessualità”; 530 persone hanno partecipato ad attività sportive e motorie; 12 persone hanno già sottoscritto e registrato all’Ufficio di stato civile del Comune il proprio “progetto esistenziale”; 700 classi delle scuole primarie sono state coinvolte negli anni nel progetto di educazione alla differenza “Aspettando Notte di Luce”; quasi 500 cittadini hanno sottoscritto il Manifesto per il Diritto alla Bellezza e altrettanti hanno partecipato al Convegno sul welfare culturale nel quale le istituzioni culturali reggiane hanno raccontato l’originale esperienza di ciascuno.

Gli esiti di questo lungo lavoro verrà ora raccontato attraverso tre appuntamenti in programma nel fine settimana, nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 marzo.

IL LIBRO “SENZA BARRIERE” – Venerdì 15 marzo alle 17.30 presso i Chiostri di San Pietro si terrà la presentazione del libro “Senza barriere. La città di tutte le persone“, un’ampia raccolta delle voci, delle azioni e degli effetti sulla città del progetto Reggio Emilia Città senza barriere. Il volume, realizzato da Comune di Reggio Emilia in collaborazione con le Farmacie comunali riunite, rappresenta un tassello fondamentale nella narrazione di uno dei principali progetti innovativi della città, mirato alla costruzione di una società più accogliente e consapevole delle differenze.

Il libro propone infatti una riflessione profonda e dettagliata sui dieci anni di lavoro fatto per l’abbattimento delle barriere e per garantire la piena partecipazione di tutta la cittadinanza, anche quella più fragile. Attraverso testimonianze, approfondimenti fotografici e riflessioni, viene restituita la complessità del percorso intrapreso che rappresenta non solo un progetto amministrativo, ma un’esperienza che ha coinvolto intere comunità, stimolando una riflessione collettiva sul concetto di inclusione e sulla necessità di superare stereotipi e pregiudizi. Dalla cultura dei diritti all’accessibilità della città, dal lavoro inclusivo allo sport e tempo libero per il benessere delle persone con disabilità, il libro “Senza barriere. La città di tutte le persone“ evidenzia gli sforzi e le iniziative per rendere Reggio Emilia una città sempre più inclusiva, accessibile, e sensibile alle esigenze di tutte le persone.

Stamani si è svolta in Municipio una conferenza stampa di presentazione delle iniziative di fine mandato di Reggio Emilia Città Senza Barriere e del volume dedicato a quanto realizzato attraverso il progetto.

“Quello che abbiamo avviato con Reggio Emilia Città Senza Barriere è un percorso ancora in divenire, non concluso, ma il fatto di averlo avviato e instradato è già un elemento di grande rilevanza – ha detto Annalisa Rabitti, assessora a Cultura e pari opportunità – La disabilità non è una questione per persone adatte ai lavori: è un tema trasversale di una città che deve cambiare da tanti punti di vista. Iniziative come Reggio Emilia Città Senza Barriere devono guardare anche agli effetti che generano. Questo libro, che presentiamo a fine mandato, è proprio un punto fermo che mettiamo, nero su bianco, del cambiamento generato finora a partire dal 2015 dei servizi, dei sistemi di governance e dei comportamenti individuali e sociali per una città di tutte le persone”.

“Reggio Emilia Città Senza Barriere ha saputo parlare a cittadini, enti e imprese di natura molto diversa, ha fatto sì che ciascuno si sentisse parte di un processo collettivo e chiamato a portare il proprio contributo – ha detto Andrea Capelli, presidente di Farmacie comunali riunite – Per Fcr è stata non solo una spinta a innovare i servizi di welfare già affidati dal Comune, ma anche l’occasione di approfondire le proprie politiche di servizio per la cittadinanza e di attenzione verso i propri lavoratori e lavoratrici. Reggio Emilia Città senza barriere ha offerto anche l’opportunità di avviare nuove significative collaborazioni, come quelle con le principali Istituzioni culturali reggiane con le quali, da anni, costruiamo progetti di welfare culturale e che sosteniamo nelle proprie attività.”

UN PROTOCOLLO PER UN NUOVO E PIU’ FORTE IMPEGNO – Sempre venerdì 15 marzo alle 17.30 presso i Chiostri di San Pietro, contestualmente alla presentazione del libro, oltre 70 soggetti sottoscriveranno un nuovo Protocollo operativo, che si aggiunge al Protocollo Inter-istituzionale già attivo dal 2022, per dare forma più precisa agli impegni che i diversi soggetti, individualmente e collettivamente, si assumono per rendere Reggio Emilia sempre più una città senza barriere, tutelare e promuovere i diritti di tutte le persone.

Il documento contiene impegni precisi che tutti i 72 tra enti, imprese, associazioni e fondazioni del territorio hanno condiviso e che realizzeranno in molteplici ambiti: per facilitare l’accessibilità e la mobilità urbana, per innovare l’offerta dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi; per favorire un lavoro dignitoso, inclusivo e valorizzato, per lo sport sempre più inclusivo, per valorizzare la cultura della fragilità, per progettare un’educazione e la formazione con modalità inclusive e abilitanti, per garantire azioni , occasioni e opportunità di relazione delle persone più fragili.

Il Comune di Reggio Emilia coordinerà questa preziosa rete che si è costruita in questi anni, allo scopo di proporre occasioni di confronto, accrescere la cultura dell’inclusione all’interno della propria organizzazione e sostenere Reggio Emilia Città Senza Barriere che rappresenta sicuramente un progetto d’eccellenza della nostra città.

IMMAGINARI BIZZARRI – Sabato 16 marzo alle 17.30 a palazzo dei Musei di Reggio Emilia verranno invece presentati gli esiti di Immaginari bizzarri, il laboratorio in mostra dell’artista Pamcoc (Pamela Cocconi) realizzato insieme a un gruppo di otto persone con fragilità nell’ambito del progetto “Incontri! Arte e persone” di Reggio Emilia Città senza barriere. L’iniziativa ha coinvolto artisti della fotografia, dell’illustrazione e del design nella creazione di opere originali, attraverso il dialogo e la collaborazione con persone con fragilità, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale. Quest’anno, la collaborazione si è ispirata alle opere, alle campagne e alle provocazioni di Giulio Bizzarri, poliedrico creativo reggiano, attualmente in mostra fino al 23 marzo a palazzo dei Musei.

L’appuntamento di sabato rappresenta un’occasione unica per immergersi in un mondo creativo e inclusivo, in cui le differenze diventano fonte di ispirazione e arricchimento reciproco. Pamcoc e il gruppo di partecipanti, composto da Agnese Aldini, Luca Barchi, Vitalie Caniscev, Valentina Coppellini, Valentina De Luca, Alberto Freddi, Licia Grandi e Valentina Ungaro, hanno lavorato intensamente alla costruzione di un “immaginario bizzarro”, contaminandosi e aprendosi a nuove prospettive e intuizioni.

“Disegno e scrittura sono stati i linguaggi espressivi principali per uscire dalla rigidità dei soliti schemi – ha spiegato Pamela Cocconi – L’originalità del lavoro di Giulio Bizzarri è stata l’anello di congiunzione naturale di questo percorso. La fantasia traccia i volti dell’invisibile e ci permette di trovare connessioni dove non ce ne sono. La fantasia è libertà allo stato puro, di conseguenza è un elemento fondamentale dell’esperienza umana. Il potere dell’immaginazione è uno strumento che può cambiare la realtà fuori e dentro di noi a tutte le età, infatti se non riesci a far comparire un coniglio dal cilindro, puoi sempre disegnarlo!”.

Alessandro Gazzotti, conservatore dei Musei Civici e curatore della mostra Giulio Bizzarri. Arte divertissement pubblicità, ha sottolineato a sua volta il valore di questa esperienza creativa, artistica e umana, multidisciplinare e costruita grazie all’apporto di diversi attori della cultura e del privato sociale.

Marta Andrei, del Consorzio Oscar Romero, ha spiegato come queste esperienze siano liberatrici dei talenti delle persone con fragilità – in questo caso sono otto i partecipanti – e determinino un forte e sorprendente coinvolgimento creativo anche negli artisti. Il progetto Sistema Strade, che riunisce circa 600 persone con fragilità, accompagna appunto le persone più fragili a far emergere i propri talenti.

10 ANNI IN NUMERI – Di seguito il numero dei progetti e delle azioni di sensibilizzazione di Reggio città senza barriere