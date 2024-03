“Sono passati alcuni giorni dal colloquio romano che ha definito il candidato sindaco del centrodestra. Non ho mai rilasciato interviste prima per correttezza politica; il mio partito mi aveva chiesto la disponibilità e ha portato avanti il mio nome sui tavoli provinciale, regionale e nazionale spendendolo per mesi e senza mai ricredersi”. Così l’attuale Vice Sindaco Alessandro Lucenti dopo la conferma di Menani quale candidato sindaco del Centrodestra.

“Ringrazio per la fiducia il mio partito, Fratelli d’Italia, e anche le altre forze politiche che mi hanno sostenuto e creduto in me – prosegue Lucenti -. All’esito del risultato molti mi hanno proposto scenari diversi: chi si è reso disponibile a correre con me in una lista civica, chi mi ha aperto la porta senza indugi. Sono onorato di questo interesse ma credo fermamente che la politica attiva si porti avanti facendo gruppo e come è stato fatto per cinque anni, senza timori di cadute, dovrà essere fatto lo stesso in questa campagna elettorale.

Sicuramente cambieranno gli equilibri della coalizione ma il programma sarà sempre lo stesso, condiviso e accettato da tutti e illustrato prima del 9 giugno. Ho dato la mia disponibilità inizialmente come consigliere comunale e poi come vicesindaco e come tale continuerò a darla. Sono tanti i progetti avviati a cui tengo veramente che spero vengano completati nel più breve tempo possibile ma ce ne sono ancora tanti in testa da proporre; uno in modo particolare che mi ha comportato tanto lavoro e che a breve il sindaco presenterà alla città”.

“Auguro a tutti una campagna elettorale seria, corretta e piena di buone idee (e se buone non conta da chi verranno). Mi auguro un nuovo successo del centrodestra per continuare ad essere in prima linea a migliorare la nostra Sassuolo… La mia passione politica per questa città – conclude Lucenti – non si ferma a una mancata candidatura… buona campagna elettorale a tutti!!”.