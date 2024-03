Nella mattina del 20 febbraio scorso, avevano rubato il monopattino di suo figlio parcheggiato nei pressi del Comune di Cavriago. La madre della vittima informava subito i carabinieri circa il furto subito. I militari si mettevano alla ricerca del mezzo e, intervenendo per un incidente stradale, appuravano che uno dei mezzi coinvolti era proprio il monopattino oggetto di furto. Con l’accusa di ricettazione hanno quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano un giovane di 20 anni.

I fatti risalgono al 20 febbraio scorso, quando giungeva presso il Comando Stazione di Cavriago la telefonata di una 40enne la quale riferiva che, poco prima, dopo essersi recata in compagnia del figlio presso il Municipio di Cavriago per alcune commissioni, appurava che il monopattino in uso al congiunto, provvisoriamente poggiato nei pressi del Comune, era stato asportato da ignoti. Durante le ricerche, intorno alle ore 12:40, i carabinieri intervenivano in via dell’industria dove un’autovettura ed un monopattino erano entrati in collisione. Sul posto, i militari appuravano che il monopattino presente sul luogo del sinistro corrispondeva a quello descritto qualche ora prima dalla 40enne, e che il medesimo era stato condotto fino a quel punto da un 20enne, persona per altro già nota ai militari perché gravato da precedenti reati contro il patrimonio.

Dopo i rilievi del sinistro stradale, i miliari prendevano in consegna il monopattino presunto oggetto di furto. Alla 40enne e il figlio, dopo aver sporto formale denuncia per il furto del velocipede e dopo aver portato in visione tutta la documentazione necessaria ad appurare l’effettiva proprietà del monopattino in questione, veniva loro riconsegnato il mezzo. Alla luce dei fatti, il 20enne veniva denunciato alla procura reggiana.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.