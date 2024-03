Nel pomeriggio di ieri, 12 marzo, la Squadra Mobile ha eseguito l’ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di M.E.M.E. 22enne nato a Bologna, noto come cantante trapper operativo sui social-network.

La Squadra Antirapina della IV Sezione – Squadra Mobile ha rintracciato il soggetto e proceduto ad eseguire l’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale per i minorenni di Bologna l’8 marzo scorso, con cui il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l’esito negativo dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla sentenza della Corte d’Appello Sezione Minori del luglio 2022 con cui veniva condannato all’espiazione di 5 mesi e 20 giorni di carcere, perché riconosciuto colpevole dei reati di rapina e lesioni personali commessi quando era ancora minorenne.

Dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato condotto presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna a disposizione dell’Autorità competente.