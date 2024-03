Nella serata di ieri 13 marzo, si è tenuto il quinto appuntamento promosso da City Lab, un laboratorio di dialogo e confronto aperto che da diversi mesi incontra i cittadini sassolesi per raccogliere idee, criticità e proposte rivolte a Sassuolo. In particole i temi posti ieri erano: “Giovani, famiglie e futuro” e “Spazi e comunità”, con i presenti suddivisi in quattro tavoli tematici. Per l’occasione era presente anche il candidato sindaco Matteo Mesini, che ha partecipato al confronto e al termine della serata, soffermandosi su alcuni punti in dialogo con i cittadini.

“È davvero stimolante – commenta Mesini – ascoltare le proposte e le idee di persone che amano la propria comunità. Il lavoro da fare è tanto, e far ripartire Sassuolo non è una faccenda che può riguardare i soli amministratori. C’è bisogno di coinvolgere tutti, venendo incontro alle esigenze delle diverse fasce di età e delle diverse estrazioni sociali. Il sostegno alle famiglie, la valorizzazione dei giovani e la riqualificazione degli spazi sono tra i punti cardine del nostro progetto politico, quindi ritengo veramente ben accetti suggerimenti e proposte. Insieme possiamo far sorgere una città nuova, solidale e aperta al futuro”.

“La nostra volontà di creare un luogo di dialogo sul futuro di Sassuolo – afferma poi una delle promotrici del City Lab, Graziella Denti – si sta concretizzando. Davvero tanti giovani ci stanno aiutando a trovare spunti interessanti per migliorare la città, e questo ci piace molto, ci fa ben sperare. Da qualche tempo, inoltre, si avverte l’esigenza di dare consistenza alle istanze emerse all’interno del laboratorio attraverso la creazione una lista civica, e fa piacere constatare questo desiderio di impegno sia partito da chi ha condiviso le proprie idee durante i vari incontri”.

Al di là dell’impegno politico, il City Lab continuerà il suo percorso e dà appuntamento agli interessati al prossimo incontro, previsto a metà aprile. Per conoscere le attività del City Lab è possibile scrivere all’indirizzo mail citylabsassuolo@gmail.com.