Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno identificato a Maranello un 34enne che, da successiva perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con lama lunga 10 cm. L’uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di porto abusivo di arma o oggetto atto ad offendere, mentre il coltello è stato sequestrato.