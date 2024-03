Sarà pubblicato venerdì 15 marzo il nuovo spot di promozione turistica “Live Pievepelago 2.0” ideato e prodotto dall’associazione Pievepelago Per Te APS con il patrocinio del Comune di Pievepelago, della Provincia di Modena e della Regione Emilia-Romagna.

Lo spot turistico è frutto del lavoro svolto dal Consiglio Direttivo dell’associazione, guidato prima da Vignocchi Daniele e ora da Mirko Soffiatti, che ha fermamente voluto ideare uno spot che facesse ancora una volta luce sulle bellezze naturalistiche e sulle attività sportive e ricreative che si possono svolgere a Pievepelago e nei territori limitrofi.

Live Pievepelago 2.0 chiude la trilogia di spot che l’associazione Pieve Per Te ha prodotto dal 2019 e che saranno tutti disponibili sul nuovo sito www.livepievepelago.com, con l’intento di mostrare che non occorre andare molto lontano per vedere luoghi naturalistici di grande impatto nei quali passeggiare o fare attività sportiva.

Lo spot mostra le attrattività naturali del territorio di Pievepelago e dintorni che vanno a mettere in luce i punti di forza del Parco del Frignano e dell’Alto Appennino Modenese, come il Lago Santo, il Lago Baccio, il monte Rondinaio, Giovo, Sasso Tignoso e Cimone.

Questi luoghi compaiono nello spot turistico attraverso lo svolgimento di attività all’aria aperta come il trekking, bike, ciaspolate e passeggiate, ma anche con un semplice pic-nic, che hanno come sfondo scenari eccezionali in tutti i periodi dell’anno.

A differenza dei precedenti spot, concentrati esclusivamente sul territorio di Pievepelago, questa volta l’obiettivo è di più ampio respiro, mostrando anche cosa c’è intorno a Pievepelago, attraverso immagini che compongono scorci da ammirare ed apprezzare in tutti i periodi dell’anno.

Questo nuovo progetto, partito nell’estate 2023 e terminato all’inizio di quest’anno, segue i progetti “Live Pievepelago” e “Questo è il nostro domani” che hanno riscosso un grande successo con oltre 430mila visualizzazioni totali e, come questi, Live Pievepelago 2.0 verrà promosso, oltre che sulle pagine social dell’associazione e sul nuovo sito livepievepelago.com, anche nei cinema e nelle emittenti televisive.

“Live Pievepelago 2.0” ha potuto contare sul contribuito e la partecipazione di associazioni locali, attività commerciali di Pievepelago, e la partecipazione volontaria di giovani del territorio che hanno prestato la propria immagine per la realizzazione delle riprese.