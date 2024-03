Gruppo B&T diventa partner strategico di Revigrés per i suoi progetti di crescita e sostenibilità. Revigrés, azienda leader nel mercato portoghese da oltre 46 anni per la produzione di piastrelle ceramiche, ha infatti recentemente scelto Gruppo B&T per realizzare una linea produttiva completa per gres porcellanato 100% green, composta da SUPERA® RAPIDA, un essiccatoio orizzontale a 7 piani, un forno TITANIUM®H2, una decoratrice digitale DRYFIX e stoccaggio automatico di ultima generazione.

In particolare, Revigrés ha implementato una SUPERA® RAPIDA, la tecnologia per la pressatura su nastro e senza stampo di Gruppo B&T. Pensata anche per formati tradizionali, questa linea consente di ottenere risultati unici in fabbrica sia per riduzione dei consumi in ottica green e dei costi sia per performance. Questa tecnologia deve il suo nome all’alta velocità di pressatura e nella versione da 20.000 ton produce formati che vanno da 60×60 cm a 120×280 cm con spessori da 6 a 20 mm.

A differenza delle più comuni proposte di mercato, SUPERA® RAPIDA si avvale di un tampone superiore resinato ad alta durezza, facilmente stoccabile, e con sistema brevettato di contenimenti perimetrali. La procedura consente di non rifilare il prodotto dopo pressatura, in modo da ottenere uno scarto minimo che corrisponde solo all’1-2% del peso della lastra, che a sua volta viene completamente riciclato all’interno del processo.