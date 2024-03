Il Sindaco Gian Francesco Menani ha ufficialmente annunciato la sua candidatura per un secondo mandato durante una conferenza stampa tenutasi oggi a Sassuolo presso la Sala matrimoni del Municipio.

La conferenza, alla quale hanno partecipato i maggiori esponenti regionali dei partiti di centro-destra – tra cui Matteo Rancan della Lega, Michele Barcaiuolo per Fratelli d’Italia e Antonio Platis di Forza Italia – è stata l’occasione per il Sindaco di illustrare alcuni dei risultati ottenuti durante il suo mandato e fissare gli obiettivi per il futuro. Nel corso della conferenza è stata ribadita l’importanza di dare continuità ai progetti avviati nell’ultima legislatura: “Dobbiamo dare continuità a quanto è stato fatto. In questi cinque anni abbiamo iniziato importanti opere pubbliche che dobbiamo portare a termine – dichiara il Sindaco Gian Francesco Menani -. Sono anche consapevole delle nuove esigenze della nostra comunità, abbiamo nuove idee e altri nuovi progetti da proporre ai nostri cittadini. L’ascolto costante di chi vive la nostra comunità è per me importante, e l’ho sempre dimostrato.”

Tanti gli argomenti trattati: dai fondi del PNRR investiti sul territorio, alle azioni intraprese per il Ponte Veggia, fino agli obiettivi prioritari per il futuro di Sassuolo. I rappresentanti dei partiti di centro-destra presenti hanno espresso il loro sostegno al Sindaco Menani, elogiando i risultati ottenuti durante il suo mandato e confermando la loro piena collaborazione.

“Ringrazio i cittadini di Sassuolo per il costante supporto, continuerò a lavorare con dedizione e passione per il bene della città” conclude Menani.