La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino di 19 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della nottata di ieri, intorno alle ore 23.30, durante il servizio del controllo del territorio “Strade Sicure”, gli agenti hanno proceduto al controllo di due giovani che si trovavano all’interno del parco Novi Sad, i quali alla vista della Polizia si sono dati alla fuga, allontanandosi in direzione opposte.

Il 19enne è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. Durante la fuga, ha lanciato per terra un involucro – risultato contenere, come da successiva prova narcotest, 61 grammi di hashish – due blister di 14 pillole ciascuno per il trattamento di disturbi neurologici, spesso assunte quali coadiuvanti della cocaina e un piccolo bilancino di precisione, sul cui piatto sono stati rinvenuti dei residui di polvere di colore bianco.