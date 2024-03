Continua senza sosta la lotta contro lo spaccio di sostanza stupefacenti da parte dalle donne e degli uomini della Questura di Reggio Emilia.

Nel pomeriggio di giovedì 14 marzo, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo su un soggetto appiedato che transitava in via Adua.

Nelle fasi iniziali del controllo il soggetto, un 19enne egiziano incensurato, si mostrava molto nervoso e infastidito dalla presenza degli operatori, declinando qualsiasi domanda che gli veniva posta.

Insospettiti da questo atteggiamento gli agenti decidevano di sottoporre il soggetto a perquisizione che dava esito positivo in quanto veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, occultata all’interno di un cilindro di plastica, per un peso complessivo di circa 53 grammi.

Accompagnato in Questura e al termine degli accertamenti di rito, il 19enne è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di spaccio di sostanza stupefacente mentre la droga rinvenuta è stato subito sequestrata.