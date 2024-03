Senza freni e senza sosta si è raccontato per quasi due ore rispondendo alle domande del conduttore della serata, Demo Mura, un Cristiano Malgioglio in forma smagliante.

Dagli esordi sino ai grandi successi che hanno visto un giovane siciliano, divenire una tra le più importanti firme della musica italiana.

Malgioglio non si è risparmiato tra ricordi e aneddoti (a tratti esilaranti), di volta in volta suggeriti da una fotografia pescata da un immaginario album di ricordi condiviso con tutto il pubblico.

Il primo incontro con Mina, per la quale Malgioglio ha scritto alcuni brani indimenticabili. L’ emozione di lavorare con Rita Pavone (assoluto mito giovanile dell’autore), come il toccante ricordo di Raffaella Carrà, sono stati alcuni dei passaggi della serata.

Ma anche il punto di vista sulla televisione e alcuni programmi di successo ai quali Cristiano Malgioglio ha partecipato come ad esempio, Tale e Quale Show, L’isola dei famosi, Grande Fratello e l’imminente prossima edizione di Amici con Maria De Filippi.

La serata che ha fatto registrare la presenza maggiore di pubblico della rassegna al momento, si è conclusa con l’impegno a tornare a Sassuolo da parte dell’artista per una serata di musica questa volta e non di parola.

Sassuolo ha detto l’artista, è un posto di cui mi ha sempre parlato la grande Caterina Caselli, e in cui vorrei davvero tornare.

Centinaia di persone per una serata record in termini di presenze che ha di certo decretato il successo di questa formula, voluta dalla GP eventi in collaborazione con Skill Bag per conto del Comune di Sassuolo e la partecipazione di Marazzi Ceramiche.

Claudio Corrado