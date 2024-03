La mattina di sabato 16 marzo la sala del Consiglio comunale di Castelnovo di Sotto era piena di famiglie con i loro neonati. L’occasione era la consegna, da parte di Comune e biblioteca, di un libro di benvenuto per i nuovi nati per sottolineare l’importanza della lettura nei confronti dei bimbi fin dai loro primi anni di vita.

Erano presenti il sindaco Francesco Monica,Silvia Conti del coordinamento pedagogico sistema infanzia, Roberta Artioli del Centro per le Famiglie e Mariachiara Franzini della biblioteca.

In 37, nati nel 2023, hanno ricevuto il loro primo libro. Inoltre l’iniziativa è stata l’occasione per consegnare un attestato di ringraziamento per il prezioso lavoro svolto per la comunità alla pediatra Loretta Friggeri che dall’1 aprile andrà in pensione.