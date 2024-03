Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 marzo, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata verso Ancona. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio o di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

Sempre sulla A14, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro o di Imola. Sarà chiusa l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona/Pescara.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 marzo, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata e in uscita, in modalità alternata. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena nord o di Valsamoggia.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 marzo per chi percorre la Tangenziale di Bologna e proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il ramo di immissione sull’R13 Raccordo A13 Bologna-Padova/Tangenziale di Bologna, all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio. In alternativa si consiglia di proseguire sulla Tangenziale, verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7bis SS64 Porrettana e rientrare dallo stesso in direzione Casalecchio/A13.

In considerazione dell’elevato numero di visitatori atteso in avvicinamento al Quartiere Fieristico di BolognaFiere che ospiterà, da giovedì 21 a domenica 24 marzo l’edizione 2024 della manifestazione fieristica “Cosmoprof”, in accordo con gli Enti locali verrà disposta, nelle stesse giornate dal 21 al 24 marzo, con orario 8:00-10:00 e 17:00-19:00, la chiusura sulla Tangenziale di Bologna dello svincolo 8 Fiera, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo 7 Bologna Centro o 8bis viale Europa.