Reggio Emilia città europea e città internazionale. Non è una constatazione ovvia, ma la sintesi di un lavoro che si sviluppa dagli anni Sessanta e che nell’ultimo decennio ha raccolto frutti significativi, aggiornamenti al passo con le ragioni della globalizzazione e nuovi impulsi, con particolare riguardo all’Europa, al Mozambico e al Sudafrica, alla Palestina, ai Balcani e all’Ucraina, anche grazie al lavoro realizzato dalla Fondazione E35 per la progettazione internazionale. Un percorso che ha portato risultati rilevanti in termini di progetti approvati, attori locali e internazionali coinvolti, contributi europei e internazionali portati sul territorio.

Un cammino che non solo ha visto protagonisti il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione E35, sviluppando particolari sinergie e strategie nel quadro delle politiche regionali, ma ha permesso di rafforzare ulteriormente le collaborazioni e le iniziative sviluppate nell’ambito dell’internazionalizzazione con l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, così come con tutti gli attori locali, in ambito educativo, economico, sportivo e culturale.

Di questo, delle sfide e delle prospettive nei prossimi anni, in tema di Relazioni internazionali, progettazione europea e cooperazione allo sviluppo, si parlerà il prossimo 19 marzo 2024, dalle ore 18, al Laboratorio Aperto ai Chiostri di San Pietro, nell’incontro Relazioni di valore – Reggio Emilia tra l’Europa e il mondo, promosso dal Comune di Reggio Emilia e dalla Fondazione E35.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Sarà una tavola rotonda, a cui prenderanno parte: Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia; Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna; Alessia Ciarrocchi, presidente della Fondazione E35 per la progettazione internazionale; Alessandro Capra, delegato internazionalizzazione dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

L’incontro sarà arricchito da testimonianze in video di: Graca Machel, figura di spicco nella storia dei Paesi dell’Africa australe insieme a Samora Machel e Nelson Mandela, leader a livello internazionale sui temi dell’educazione e dello sviluppo sostenibile, nonché Presidente di FDC, Fundação para desenvolvimento de Comunidade; Marlene Holzner – Commissione europea, Capo Unità Partnership Internazionali – Referente per la Commissione europea dei fondi a sostegno della cooperazione tra città e territori nell’ambito delle relazioni con Paesi terzi; Sergio Strozzi, Console generale d’Italia a San Francisco, che tratterà della relazione tra Reggio Emilia e San Francisco, città simbolo per innovazione e diritti, e delle opportunità di innovazione e sviluppo economico; François Rebsamen, sindaco di Dijon – La relazione con la città di Digione nasce condividendo i valori della memoria, della Resistenza e dell’antifascismo e oggi si configura come partenariato strategico per scambi e progetti sui temi dell’enogastronomia, la transizione alimentare, l’educazione e il protagonismo delle nuove generazioni; Srdan Mandic, sindaco di Sarajevo Centar. Il gemellaggio con la città di Sarajevo Centar è il più recente – Sarajevo Centar è città simbolo della pace, del dialogo interreligioso, di una nuova idea di Europa interculturale; Ivan Fedorov, sindaco di Melitopol, la città ucraina ancora sotto assedio con cui Reggio Emilia ha firmato a settembre 2023 una Dichiarazione di Solidarietà e amicizia; Domenica Tassoni, dirigente dell’Istituto tecnico-economico superiore Scaruffi Levi Tricolore, scuola particolarmente attiva nei progetti di scambio e mobilità internazionali Erasmus +, che parlerà di nuove generazioni e importanza di una cultura dell’internazionalità; Greta Selmini, già studentessa del liceo classico Ariosto-Spallanzani, che ha partecipato a esperienze di scambio e formazione all’estero, con esperienze di Erasmus.

Fondazione E35 per la progettazione internazionale

La Fondazione E35, senza scopo di lucro, è nata nel 2015 da un progetto condiviso tra Enti rappresentativi del territorio reggiano – Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Fondazione Cassa di risparmio Pietro Manodori, Camera di commercio dell’Emilia e Crpa – per sostenere la promozione europea ed internazionale del territorio di Reggio Emilia, allo scopo di attrarre risorse economiche, conoscenze, partenariati a sostegno delle politiche di sviluppo locale e di supporto degli enti locali e delle loro aggregazioni, del tessuto economico e non profit del territorio. La mission di Fondazione E35 è rafforzare la governance e armonizzare le competenze per l’implementazione delle relazioni e progettazioni internazionali ed europee.

Fondazione E35 lavora in particolare in 3 ambiti di attività: progettazione europea e internazionale, cooperazione decentrata per lo sviluppo ed educazione alla cittadinanza globale.