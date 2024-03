‘Tutte figlie di Eva’, evento a cura dell’Associazione Non è Colpa Mia che si terrà il giorno 24 marzo 2024 alle ore 18,30 presso il Crogiolo Marazzi, nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico in occasione della Festa della Donna, con il patrocinio del Comune di Sassuolo.

Dopo una prima edizione svoltasi nell’anno 2020 e nell’anno 2023, si vuole riproporre lo stesso format per cui l’evento sarà dedicato alla figura della donna, alla sua forza, al coraggio e soprattutto alla sua identità in quanto donna.

Le ospiti del convegno, tutte donne, racconteranno attraverso le loro esperienze, il loro vissuto, le battaglie vinte, le rinunce fatte, i loro talenti e come, nel tempo, hanno affrontato ciò che la vita ha offerto loro.

Ad affiancare il racconto delle esperienze, si parlerà anche di diritto ed in particolare della posizione delle novità introdotte dalla nuova legge finanziaria in tema di bonus in favore delle donne e delle tematiche relative all’assegno unico attraverso l’intervento di un legale.

A tal fine interverranno l’Avv. Elisabetta Aldrovandi, iscritta all’Ordine degli Avvocati del Foro di Modena, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, consulente della Commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio; Erika Morri, ex Azzurra di rugby e fondatrice del progetto internazionale Wo*men’s Rugby Land of Freedom, artista contemporanea, coach e formatrice aziendale; Caroline Caporossi, imprenditrice, fondatrice di The Association for the Integration of Women e fondatrice di Roots Società Cooperativa; Sara Rodenghi, imprenditrice edile; Dott.ssa Paola Elisa Rossetti, Dirigente del Centro Antiviolenza Distrettuale Tina.

Il seminario ha lo scopo di dare una conoscenza il più esaustiva possibile del ruolo della donna nei nostri giorni.

L’evento sarà presentato e moderato dall’Avv. Angela Ninzoli e dall’Avv. Simona Fiandri.

Dal punto di vista artistico, gli interventi delle relatrici saranno alternati da performance teatrali dirette da Roberta Barra che si esibirà insieme ad altre attrici, portando in scena tematiche relative alla donna.

Durante l’evento saranno venduti gadget prodotti dall’associazione e realizzati con le grafiche della calligrafa Martina Mammi, il cui ricavato sarà devoluto al Centro Antiviolenza Distrettuale Tina.

Per l’evento il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena ha deliberato l’accreditamento di n. 2 crediti ordinari.

Per partecipare all’evento iscriversi alla mail nonecolpamia.ets@gmail.com.