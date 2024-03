Nella mattinata di oggi – 19 marzo, la Polizia Locale di Formigine ha eseguito controlli mirati sui mezzi pesanti lungo la Tangenziale Modena-Sassuolo.

Nove i mezzi controllati in collaborazione con il personale ispettivo della Direzione provinciale del lavoro. Questa sinergia consente di procedere contestualmente a controlli di polizia stradale e sulla regolarità della posizione lavorativa dei conducenti, garantendo in questo modo la verifica delle complessive condizioni di sicurezza nell’attività dell’autotrasporto in città.

Sono state contestate quattro sanzioni per dispositivi del mezzo non conformi, in particolare condizioni non adeguate degli pneumatici e del parabrezza.

Tutti regolari, invece, gli accertamenti condotti sulla normativa in materia di contratto di lavoro.

Dall’inizio dell’anno, sono stati controllati circa quaranta mezzi pesanti, in una occasione insieme alla Polizia Locale di Fiorano Modenese; 24 le sanzioni complessive. In alcuni casi, a seguito delle segnalazioni dei cittadini, le sanzioni sono state elevate per divieto di transito in quanto i conducenti percorrevano strade non consentite.