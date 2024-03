Questa mattina il sindaco Claudio Poletti, dopo aver incontrato i commercianti, come promesso in occasione della manifestazione del 5 marzo, per aggiornarli sugli ultimi sviluppi relativi alla riqualificazione di piazza Garibaldi, si è recato nel cantiere dove era in corso il collaudo delle opere supplementari realizzate. I tecnici incaricati erano infatti impegnati nelle prove di carico necessarie per valutare la corretta esecuzione dell’intervento. Prove che si sono concluse nel primo pomeriggio.

Una volta ottenuto il certificato di regolare esecuzione delle opere, l’esito e la documentazione relativa saranno inviati all’azienda incaricata della riqualificazione della piazza. L’impresa, a quel punto, verrà invitata a riprendere i lavori interrotti lo scorso mese di agosto.