Nell’ambito di un più ampio contesto di iniziative volte a promuovere la più ampia sensibilizzazione sui temi della violenza di genere e dei reati di truffa agli anziani, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno incontrato i dipendenti di CNH Industrial Italia S.p.A., nell’impianto di San Matteo in Modena.

L’evento, svoltosi seguendo un ciclo di ben otto incontri e focalizzato sulla prevenzione e sul contrasto alle delicate problematiche, è stato guidato dal Capitano Luca La Verghetta, Comandante della Compagnia Carabinieri di Modena, che ha offerto un’analisi approfondita dei reati di genere, delineando le diverse forme che la violenza può assumere. Particolare enfasi è stata data alle strategie di prevenzione, agli strumenti di tutela a disposizione delle vittime e al ruolo fondamentale della denuncia nel processo di contrasto al fenomeno.

Analogo interesse ha suscitato la tematica delle truffe, approfondita nelle sue innumerevoli manifestazioni, con focus sugli inganni on line e contro le vittime più vulnerabili, tra le quali gli anziani. La platea, che ha apprezzato e dibattuto in ottica conoscitiva, è stata informata sulla prevenzione e sulle raccomandazioni da condividere con i propri cari più anziani, soprattutto laddove soli in casa.

Il dialogo aperto e costruttivo instaurato con i dipendenti ha permesso di evidenziare come la sensibilizzazione e l’informazione siano strumenti essenziali per costruire una comunità più consapevole, in termini di sicurezza partecipata.

Il ciclo di incontri suggella la collaborazione tra i Carabinieri e le realtà aziendali sul territorio, per la diffusione di una cultura improntata alla vicinanza tra cittadini e tutori della legalità.