Proseguono i lavori di consolidamento del Politeama in centro a Sassuolo che, questa mattina, è stato oggetto di una visita ispettiva programmata da parte della Soprintendenza ai beni storico artistici e culturali.

“Ringraziamo la Soprintendenza per la visita – afferma il Vicesindaco di Sassuolo con delega al Patrimonio Alessandro Lucenti – e ci facciamo portavoce di una richiesta particolare: obiettivo nostro e della Soprintendenza è quello di recuperare al meglio il Politeama, tanto nella struttura quanto nei decori. Per questo chiediamo a chiunque sia in possesso di fotografie che ritraggono gli interni della struttura quando ancora era aperta e fruibile di inviarcene una copia. Saranno fondamentali per recuperare al meglio gli straordinari decori che erano al suo interno”.

Chiunque sia in possesso di fotografie storiche dell’interno del Politeama può inviarle al seguente indirizzo email: segreteriasindaco@comune.sassuolo.mo.it