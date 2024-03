Saranno celebrati alle 15 di martedì 26 marzo, a Novellara, i funerali di Saman Abbas, la giovane di origini pakistane uccisa dalla famiglia nel maggio 2021 per essersi opposta a un matrimonio forzato. I dettagli dello svolgimento del funerale – che, come noto, si celebrerà in forma strettamente riservata, come richiesto dal fratello Ali Haider e come forma di tutela nei confronti del principale teste d’accusa al processo che lo scorso dicembre ha portato alla condanna all’ergastolo dei genitori di Saman – sono stati concordati questa mattina in Prefettura nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

“Per consentire a tutta la nostra comunità di salutare per l’ultima volta Saman, alle 19 dello stesso giorno, partendo proprio dal cimitero di Novellara, si terrà una fiaccolata che raggiungerà piazza Unità d’Italia”, spiega il sindaco Elena Carletti nel ringraziare il prefetto Maria Rita Cocciufa “che ci ha assicurato la massima collaborazione da parte delle forze dell’ordine nella giornata del 26 marzo e che ringrazio per l’attenzione e la sensibilità dimostrate anche in questa circostanza”.

Il rito privato. L’inumazione di Saman avverrà alle 15 con rito islamico, che sarà celebrato da Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii, l’Unione delle comunità islamiche d’Italia, nella sua veste di imām. Alla cerimonia saranno presenti, oltre al fratello Ali Haider, una decina di persone a lui care, il prefetto Maria Rita Cocciufa e il sindaco e vicepresidente della Provincia Elena Carletti, in rappresentanza dello Stato e della comunità reggiana, ed alcuni esponenti della comunità islamica locale. Dopo la breve cerimonia, il cimitero di Novellara rimarrà chiuso fino a mercoledì mattina per consentire il completamento della lapide che sarà realizzata dal Comune nel luogo dell’inumazione di Saman, “in una parte del nostro cimitero che ci è particolarmente cara, tra l’area dedicata ai bambini e quella che accoglie Augusto Daolio”, spiega il sindaco Carletti.

La cerimonia pubblica. Dalle 19, dal piazzale del cimitero di Novellara, partirà verso piazza Unità d’Italia una fiaccolata aperta a tutti coloro che vorranno salutare per l’ultima volta Saman. Il corteo raggiungerà il monumento ai Caduti, dove verrà collocato il ben ritratto di Saman donato dalle fotografe del gruppo ‘Fuori fuoco’ al Comune e realizzato con centinaia di immagini di donne reggiane, sarà deposta una corona di fiori e sarà recitata una preghiera da parte di don Giordano Goccini per la chiesa cattolica e dai rappresentanti di tutte le altre comunità religiose presenti a Novellara (islamica, sikh, indù e ortodossa).

Lutto cittadino e aspetti organizzativi. Per la giornata di martedì 26 marzo il Comune di Novellara ha proclamato il lutto cittadino. Con una ordinanza, il sindaco Carletti ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta o abbrunate sugli edifici comunali e degli enti pubblici e privati nonché degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e la sospensione – dalle 19 alle 20 – delle attività musicali e di intrattenimento presso i pubblici esercizi di piazza Unità d’Italia. Nell’ordinanza, il sindaco invita anche tutti i cittadini a partecipare al corteo dal piazzale del cimitero “per esprimere il proprio cordoglio e l’abbraccio dell’intero paese a Saman e tutte le scuole alla elaborazione di una riflessione sui principi di libertà e di affermazione dei diritti civili”. Non saranno invece sospese le attività lavorative pubbliche e private, di esercizi commerciali, imprese e attività artigianali, ma agli organizzatori di iniziative ed eventi previsti nella giornata del 26 marzo viene chiesto di partecipare al lutto cittadino rispettando un minuto di silenzio.

Sempre martedì 26 marzo, saranno chiusi al transito il viale del Cimitero (via Toscanini) e il lato est di via Lelio Orsi, dove l’accesso sarà consentito solo ai residenti e ai rappresentanti degli organi di informazione, ai quali sarà riservato il parcheggio su via Costituzione. Chiusi al traffico veicolare e pedonale anche gli stradelli interpoderali che adducono a Via Mascagni e Via Falasca.