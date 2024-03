Sabato 23 marzo Cavriago festeggerà il suo 164esimo compleanno inaugurando le attrezzature digitali acquistate grazie alla campagna di crowfunding Laboratori digitali al Multiplo.

86 sono stati i sostenitori, 8.470 euro la somma raccolta in soli 50 giorni.

Alle ore 10.00 di sabato 23 marzo presso il Centro Cultura Multiplo la Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni e l’Assessora alla Cultura Martina Zecchetti ringrazieranno i mecenati che hanno consentito l’acquisto di 1 postazione per podcast completa di computer e 2 impianti microfonici insonorizzati, 2 tablet Ipad 10″ per applicazioni di robotica e programmazione, 1 green screen per video editing, 1 fotocamera Gopro per laboratori foto e video, 1 steadycam Ronin-SC per fotocamera digitale per foto e video in movimento, 1 scanner 3d Revopoint Pop 3 per laboratori di progettazione e stampa 3d e 1 stampante 3d a 4 filamenti.

La campagna di crowfunding era inserita nel progetto “Abbiamo un cuore in comune” promosso da Emilbanca, che, oltre a sostenere le spese e la formazione sul portale di crowdfunding Ideaginger.it, ha corrisposto al Multiplo una ulteriore premialità di € 1.694.

Saranno presenti alla festa di inaugurazione Stefano Davolio, capoarea di Emilbanca, Agnese Ferrari, Direttrice di Servizi di Cooperativa Accento e i lavoratori di Multiplo che hanno dato gambe a questo progetto.

Il laboratorio STEAM di Multiplo si inserisce in un progetto complessivo portato avanti dal Comune di Cavriago nelle scuole e nelle strutture educative e che ha il fine di facilitare l’accesso alla cultura al digitale e all’apprendimento di un adeguato livello di competenze, sperimentando e integrando linguaggi analogici con quelli digitali, così da amplificare le possibilità esperienziali ed educare ad un utilizzo consapevole e creativo dei device digitali.

Le attività proposte al Multiplo sono varie, tutte stimolano le ragazze e i ragazzi al ragionamento logico. Si va dalla progettazione di oggetti 3D alla successiva stampa mediante due stampanti presenti nell’atelier, dalla programmazione con Scratch alla realizzazione di videogiochi che stimolano la fantasia e l’interattività. Ci sono poi momenti di confronto con i ragazzi sull’attendibilità delle fonti di notizie su internet, e momenti di stimolo della creatività con laboratori di video editing e stop motion. E in progetto anche nuovi laboratori sulla robotica, fino ad arrivare alla sperimentazione della realtà virtuale.