Corrado Bizzini, attuale assessore responsabile delle attività produttive commercio turismo eventi e sicurezza, rinnova il suo impegno per le prossime amministrative alla guida della Lista Civica “Formigine città in movimento“.

‘Amiamo Formigine ed in questi 5 anni abbiamo contribuito al grande cammino di crescita della Città con energia competenza, voglia di fare bene: questa la strada che la nostra esperienza di civismo democratico intende continuare a svolgere nelle prossime elezioni amministrative per immergersi nel territorio con passione e determinazione.’

A Bizzini viene infatti riconosciuto di aver ha portato avanti un grande lavoro sul territorio tenendo viva quella energia e quella voglia di far bene che ha catalizzato i componenti della lista. Il sostegno attivo e partecipato alla coalizione di maggioranza ha fatto crescere questa lista civica per cristallizzarne l’obiettivo primario: “Formigine città in movimento” che non si ferma ma che cammina verso il futuro per contribuire a rendere la città di Formigine una comunità migliore per tutti.

“Conoscere la realtà complessa di Formigine ci ha dato la possibilità di provare a capire il grado di benessere ma anche la fragilità delle persone che vivono nel nostro paese e che, come mission amministrativa, siamo chiamati tutti insieme ad affrontare” sostiene ancora Bizzini.

La Lista Civica “Formigine città in movimento” negli impegni elettorali verso il voto amministrativo di Giugno 2024 sosterrà la candidata PD Elisa Parenti. Bizzini sottolinea che la lista sarà presente all’ appuntamento portando i valori civici che la caratterizzano e che si augura, animino sempre più le persone verso l’impegno al progetto concreto di civismo democratico. Energia competenza, voglia di fare bene: questa la strada che “Formigine città in movimento” intende continuare a intraprendere con attenzione e rispetto per tutti i cittadini nella loro dimensione comunitaria.