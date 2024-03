Da lunedì 25 marzo a martedì 16 aprile sarà possibile presentare domanda di iscrizione o di trasferimento ai nidi d’infanzia per l’anno educativo 2024/2025.

L’offerta complessiva del sistema integrato di servizi educativi 0-3 per il prossimo anno educativo sarà di 4.049 posti, di cui 2.953 in strutture comunali a gestione diretta e indiretta e 1.096 in servizi privati convenzionati a tariffa calmierata.

Viene quindi confermato anche per l’anno educativo 2024/25 il sistema delle convenzioni con i servizi privati accreditati e qualificati con un miglioramento importante nella gestione delle doppie iscrizioni, che consentirà a tutte famiglie interessate di partecipare all’Avviso pubblico dei nidi comunali. Sarà quindi possibile partecipare al bando nidi e contestualmente iscriversi a un servizio convenzionato. Se, in seguito alla pubblicazione della prima graduatoria, il bambino o la bambina fosse accolto/a nel pubblico, la famiglia avrà una finestra di tempo per valutare le opzioni e fare la propria scelta: questa novità rafforza e potenzia il sistema formativo integrato, con l’obiettivo di garantire sempre più pari opportunità a tutti i bambini e le bambine.

I posti a disposizione per le nuove iscrizioni sono circa 2.100, più della metà di quelli complessivi: 1.541 posti disponibili nei servizi comunali e 558 posti potenzialmente disponibili nei servizi privati calmierati: tra i nuovi servizi attivi in città ricordiamo il nuovo nido Tempesta nel Quartiere San Donato – San Vitale, aperto lo scorso gennaio, che da settembre 2024 arricchirà l’offerta comunale per complessivi 42 nuovi posti.

Domande di iscrizione

Le domande di iscrizione ai nidi comunali a gestione diretta e indiretta (servizi in appalto e concessione) e a quelli convenzionati con accesso da graduatoria, vanno presentate esclusivamente online, collegandosi con credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica) al sito:

https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/iscrizione-trasferimento-nido

Le domande possono essere presentate dalle 8 del 25 marzo 2024 alle 24 del 16 aprile 2024.

Per iscriversi ai servizi educativi privati convenzionati con tariffe calmierate (nidi d’infanzia, Sezioni Primavera o Piccoli Gruppi Educativi), invece, le famiglie devono rivolgersi direttamente ai gestori dei singoli servizi.

Anche quest’anno la data di apertura delle iscrizioni ai servizi privati coincide con quella dell’avviso pubblico nidi, cioè il 25 marzo: i gestori privati raccoglieranno le iscrizioni sulla base di una tempistica predefinita e resa nota alle famiglie nella pagina dedicata del sito del Comune di Bologna.

Come lo scorso anno i gestori dei servizi convenzionati applicheranno, nella definizione delle precedenze, criteri uniformi, condivisi e pubblici. In questo modo anche l’accesso ai servizi convenzionati sarà regolamentato secondo principi di trasparenza e pubblicità, migliorando il sistema in una logica di pari opportunità per tutte le famiglie, anche nella fase di iscrizione.

Chi può iscriversi

Si può presentare domanda di iscrizione per bambine e bambini nati dall’01/01/2022 al 31/05/2024. Si può presentare domanda anche per bambine e bambini non ancora nati entro la scadenza dell’avviso pubblico, ma la cui nascita è prevista entro il 31 maggio 2024. La domanda sarà validata solo se la nascita avviene entro il 31/05/2024. In questo caso la data di nascita dovrà essere tempestivamente comunicata al Quartiere di residenza.

Si può presentare domanda di iscrizione solo per bambine e bambini residenti nel Comune di Bologna con almeno un genitore o tutore, esercente la responsabilità genitoriale, che sia residente insieme al bambino.

Esito della domanda

Per ogni domanda di iscrizione si possono indicare fino a un massimo di 8 nidi, in ordine di preferenza.

Scaduti i termini di apertura dell’Avviso pubblico, le domande saranno ordinate in graduatorie cittadine secondo classi di età sulla base del punteggio ottenuto in ordine decrescente.

Verranno formulate graduatorie per nido e per età di riferimento dei bambini (lattanti, piccoli, medi, grandi) sulla base delle preferenze espresse nella domanda.

Tutte le comunicazioni relative all’esito della domanda e ogni altra informazione riguardante l’iscrizione e la frequenza verranno inviate unicamente tramite email all’indirizzo indicato nella domanda.

Informazioni

Nella pagina dedicata del sito del Comune di Bologna è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione ai nidi e agli altri servizi, tra cui la loro organizzazione, il calendario degli open day, le date degli incontri organizzati dai Quartieri per presentare alle famiglie l’avviso pubblico di iscrizione e per fornire le informazioni principali relative all’offerta complessiva dei servizi educativi del territorio, i criteri di formazione del punteggio per l’ordinamento delle domande, le specifiche sugli obblighi vaccinali e sulla dichiarazione ISEE:

https://www.comune.bologna.it/per-cittadini/figli-figlie/nidi-infanzia

Durante il periodo di apertura del bando, in caso di necessità, è possibile avere indicazioni e supporti specifici per le iscrizioni online rivolgendosi agli Uffici scuola dei Quartieri.

“Continuiamo a investire su un sistema integrato a forte guida comunale – spiega l’assessore alla Scuola Daniele Ara -. Un modello che, considerati i cambiamenti sociali in atto, dovrà essere sempre manutenuto individuando alcune innovazioni per renderlo sempre più adeguato alle esigenze delle famiglie”.