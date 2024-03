Nel pomeriggio di ieri, operatori della Squadra Volanti intervenivano in un centro commerciale di viale Timavo a seguito di una segnalazione, effettuata dall’addetto alla sorveglianza del punto vendita, di un possibile taccheggio.

Giunti sul posto, gli agenti prendevano contatti con il richiedente che riferiva di aver notato due persone che, dopo aver prelevato alcune confezioni di generi alimentari, le riponevano all’interno di un sacchetto per poi oltrepassare le barriere antitaccheggio senza pagare.

Immediatamente gli operatori riuscivano a rintracciare i due soggetti, due tunisini di 38 e 36 anni, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, trovati ancora in possesso della refurtiva con un valore stimato di circa 250 €.

Al termine degli accertamenti di rito, i due uomini sono stati deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato in concorso mentre la merce, parzialmente rivendibile, è stata restituita agli aventi diritto.