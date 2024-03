Domenica delle Palme all’insegna della solidarietà, stamattina per i bambini ricoverati nella Degenza Pediatrica al VII del Policlinico di Modena. Come ormai accade da tredici edizioni, infatti, i centauri e le centaure di Moto Pinguino sono arrivati con le loro moto e le uova di Pasqua per i piccoli ricoverati grazie all’iniziativa Pasqua per un bambino. Questi moderni cavalieri su ruote per un appuntamento sono stati accolti dal Direttore del Dipartimento Materno Infantile, prof. Lorenzo Iughetti, dal Referente dell’Oncoematologia Pediatrica, dottor Giovanni Palazzi, e da una rappresentanza del personale sanitario. Sono state oltre 180 le moto giunte stamattina al Policlinico.

“La visita di Motopinguino – ha ringraziato il prof. Lorenzo Iughetti – è ormai una splendida consuetudine della Domenica delle Palme per i nostri bambini e per tutto il personale. E’ bello sapere che ci sono uomini e donne, fuori dalle mura dell’ospedale, che si ricordano di ciò che accade nei nostri reparti e sono disposti a impegnare alcune ore della loro domenica per portare un sorriso a chi è costretto a trascorrere le feste lontano da casa.”

Come di consueto nel parcheggio antistante l’ingresso 1 del Policlinico sono stati installati i gazebo della manifestazione. “Quest’anno – ha commentato Luca Candini, Presidente di Moto Pinguino – oltre alle uova di cioccolato e a qualche gioco nuovo, porteremo anche due tricicli portaflebo da utilizzare nel reparto di Oncoematologia. Grazie a tutti i partecipanti al raduno per la loro sensibilità”.