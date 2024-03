Dopo il successo raccolto, l’anno scorso, dai due Job Day organizzati a maggio 2023, torna anche quest’anno l’iniziativa rivolta a chi è in cerca di lavoro, ma declinata al femminile. Mercoledì 27 marzo, alle ore 14.30, presso la Biblioteca Auris di Vignola, è infatti in programma “Job 4 women – le donne incontrano le aziende del territorio”, incontro di orientamento dedicato alle donne in cerca di occupazione, organizzato dal Comune di Vignola e dall’Unione Terre di Castelli insieme all’Agenzia regionale per il lavoro E.R, il Centro per l’impiego di Vignola e la Regione Emilia-Romagna. Per partecipare è indispensabile la registrazione, verranno infatti accolte le prime 60 persone iscritte.

“Le partecipanti avranno la possibilità di fare colloqui conoscitivi con le aziende presenti – conferma l’assessore al Lavoro del Comune di Vignola Niccolò Pesci – Sarà anche l’occasione per raccogliere informazioni sui servizi per il lavoro regionali in funzione sul territorio. Raccomandiamo alle partecipanti di portare all’incontro il proprio curriculum vitae e ringraziamo le imprese che, anche quest’anno, hanno aderito all’iniziativa”.