Nella mattinata odierna, Lunedì 25 Marzo il nuovo “Punto prelievi” di Mirandola è divenuto operativo, presso la sede nuova e definitiva all’interno dell’Ospedale Santa Maria Bianca, con accesso dall’ingresso portineria nel Corpo 01.

La nuova sede del Punto prelievi di Mirandola è operativa dalle 7.15 alle 9 (dal Lunedì al Sabato), con tre sportelli per l’accettazione e cinque postazioni per l’esecuzione dei prelievi. Un’open space capace pensato per accogliere dai 150 ai 180 prelievi al giorno, dando ampia copertura alle esigenze del territorio dell’Area Nord. I lavori hanno consentito il rifacimento completo di diversi locali, serviti da servizi igienici e ampie sale d’attesa, con totem eliminacode di ultima generazione. Ad accompagnare il Primo Cittadino nel sopralluogo sono state la Direttrice del Distretto di Mirandola Dott.sa Annamaria Ferraresi, la coordinatrice del Punto Prelievi Dott.sa Rossella Pitocchi, la responsabile delle Cure Primarie di Mirandola dottoressa Mariella Carolina Gallo e l’infermiere Sossio del Prete.

“Ringrazio la Dott.sa Annamaria Ferraresi per avermi voluto mostrare il restyling apportato all’area ora adibita a centro prelievi – commenta il Sindaco Alberto Greco a margine della visita – Ho trovato un ambiente accogliente, curato e moderno, capace nella prima giornata di sostenere oltre 150 prelievi. Ogni miglioria e servizio potenziato all’interno del nostro Ospedale, rappresenta un avvicinamento verso la nostra comunità e le sue esigenze”.