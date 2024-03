Molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse, più persistenti e intense nelle ore centrali della giornata e sui rilievi. Temporanea attenuazione delle precipitazioni in serata. Temperature minime in lieve aumento fra 6/8 gradi della pianura, e 10/12 gradi della costa. Massime in diminuzione su valori inferiori alla media, intorno a 11/13 gradi in pianura, fino a 14 sulla costa. Venti deboli dai quadranti orientali, tendenti a rinforzare sulla costa, sul mare e sul crinale dove diverranno sud occidentali dalla serata-nottata. Mare mosso, molto mosso al largo.

(Arpae)