PALERMO (ITALPRESS) – “Nella riunione di oggi con il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica abbiamo fatto una disamina dei rischi: l’Italia offre uno scenario diverso da altri paesi, ma abbiamo comunque attuato un lavoro di prevenzione rafforzando misure di sicurezza che comunque dopo il 7 ottobre erano già molto alte”. Lo sottolinea a Tg2 Post il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “La nostra attenzione è soprattutto sul fenomeno della radicalizzazione spontanea, vogliamo intercettare ogni minaccia possibile: solo nel 2023 abbiamo attuato 77 misure di espulsione nei confronti di soggetti considerati potenziali estremisti”, aggiunge Piantedosi. “La radicalizzazione avviene principalmente sul web, è un problema che coinvolge tutta Europa: sono minacce serie e insidiose, ma le nostre forze di polizia sono un’eccellenza in tutto il mondo e abbiamo personale a sufficienza per contrastare questa minaccia. Tuttavia, non per questo diminuiremo l’attenzione. Dopo il riacutizzarsi del conflitto israelo-palestinese abbiamo individuato numerosi obiettivi sensibili, 250 dei quali di matrice ebraica – continua Piantedosi, – Oggi c’è un’attenzione rinnovata, perchè siamo vicini alle festività pasquali: le misure predisposte vogliono garantire un presidio più adeguato di questi luoghi”.

Foto: Agenzia Fotogramma –

