I Carabinieri della Stazione di Anzola Emilia hanno arrestato un 34enne di origine moldava, convivente, pregiudicato, accusato del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti che hanno portato all’arresto sono iniziati verso le ore 22:00 quando la compagna dell’uomo, 33enne di origine ucraina, ha chiamato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Bologna chiedendo aiuto.

I Carabinieri della locale stazione si sono recati velocemente sul posto e, al loro arrivo, hanno trovato il 34enne in evidente stato di agitazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, la donna con evidenti segni sul collo e la loro figlia di pochi anni. La donna, turbata per l’accaduto, ha riferito ai militari che, pur avendo subito in passato violenze da parte del compagno, non lo aveva mai denunciato per paura delle sue ritorsioni e continue minacce. La donna, ascoltata negli uffici della locale Stazione, ha raccontato di essere stata afferrata al collo dal compagno, il quale, a seguito di un banale e futile motivo, l’ha colpita al volto con diversi schiaffi, oltre a cercare di strangolarla; il tutto alla presenza della figlia.

Il 34enne, che nel frattempo è stato portato in caserma per le procedure di foto segnalamento e quelle di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Bologna.