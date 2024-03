Si sta tenendo in questi giorni presso il Centro Logistico di Supporto Areale dell’Aeronautica Militare di Cadimare il raduno della nazionale tackle under 19 di football americano, che vede la partecipazione di 61 promettenti giovani giocatori, di cui ne verrano selezionati 45 al termine del raduno per disputare l’amichevole contro giocatori provenienti da varie high school americane. Il test match servirà al coaching staff azzurro per testare giocatori e schemi, un’opportunità cruciale per valutare il talento italiano contro una squadra di alto livello e dimostrare il loro valore in vista del primo importante appuntamento continentale, la sfida alla Francia del prossimo 11 maggio valida ai fini della qualificazione alle fasi finali del Campionato Europeo di categoria.

Emanuele Daino, che rappresenterà la squadra granata nel team italiano, come già aveva fatto con la convocazione under 19 lo scorso settembre contro la Germania, da quest’anno oltre ad essere il Quarterback titolare degli Hogs sará anche , insieme a Leonardo Borsari, coach della squadra under 17 flag che nasce dal progetto Football Academy Enea Codeluppi. Domenica scorsa il primo debutto di Emanuele come Coach e dei giovani atleti under 17, che tornano dalla trasferta ad Anona con una vittoria e una sconfitta. Risultato dolce amaro ma la squadra ha dimostrato di avere talento e potenziale, e il loro impegno e la loro dedizione sono evidenti. I ragazzi sono tornati a casa soddisfatti e motivati ​​a migliorare per affrontare il prossimo incontro di campionato a Bologna domenica 21 Aprile.

Domenica 14 Aprile la società Hogs Reggio Emilia vedrà anche il debutto delle altre 3 categorie di flag football, con le categorie under 13 e under 15 impegnati sui campi parmensi e la squadra femminile in trasferta da Ancona.