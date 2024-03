Il Sindaco Alberto Greco, nella giornata di Mercoledì 27 Marzo e nella mattinata di Venerdì 29 presso la sala Giunta del Municipio di Via Giolitti, ha insignito con la “Benemerenza Cittadina” cinque – fra figure e realtà cittadine – distintesi in maniera particolare per l’impegno profuso sul lavoro. Si tratta di Giuliana Gavioli che ha portato il nome di Mirandola ai vertici del settore biomedicale globale; Enrico Quaiotti, giovane e devoto alla tradizione agricola locale; Armeria Lugli: con oltre mezzo secolo di storia, è un punto di riferimento sul territorio mirandolese; l’Ing. Maurizio Reggiani, con la sua carriera illustre rappresenta un esempio di competenza e dedizione nel suo campo. Infine, ma non per ultimo, il Dott. Carlo Ratti distintosi per il suo impegno straordinario nella tutela della salute dei cittadini di Mirandola, dimostrando una profonda sensibilità verso il benessere e la persona. Si chiude a 29 il numero di Benemerenze concesse dal Sindaco Alberto Greco nel quinquennio di legislatura che sta per concludersi.

Di seguito le motivazioni, lette dal Primo Cittadino ai cittadini benemeriti al momento del conferimento:

Giuliana Gavioli – Fondatrice Tecnopolo TPM Mirandola: Per i 30 anni e oltre di lavoro in ambito Biomedicale. Un incredibile percorso intriso di successi, sfide superate e, soprattutto, di legami forgiati che, insieme hanno contributo al consolidamento e crescita del distretto oltre che a rendere Mirandola un riferimento a livello mondiale;

Enrico Quaiotti – Imprenditore agricolo: Per la costanza e l’impegno che infonde in prima persona da sempre nel mantenere viva la tradizione agricola e rurale del territorio mirandolese e nell’organizzare eventi significativi volti alla sua promozione e trasmissione alle nuove generazioni;

Armeria Lugli – Giancarlo Lugli Imprenditore: Per i 50 anni di attività costante e continuativa, divenendo un punto di riferimento sul territorio mirandolese, provinciale, regionale e nazionale;

Ing. Maurizio Reggiani – Progettista Lamborghini: Per la carriera quarantennale sorprendente e solida in ambito meccanico-motoristico, per le innovazioni introdotte foriere di successo e per il conseguimento della laurea Honoris Causa presso l’Università di Bologna;

Dott. Carlo Ratti – Medico chirurgo specialista in Cardiologia: Per l’impegno profuso quotidianamente nella salvaguardia della salute dei cittadini e per l’iniziativa intrapresa a livello nazionale, nello studio e nella cura delle patologie legate alla cardiologia, elevando in questo modo l’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola a riferimento in questo specifico ambito.