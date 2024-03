Dopo gli interventi di rifacimento del fondo del campo B e l’installazione dell’impianto di irrigazione automatico, completamente finanzianti dalla società Celtic Cavriago, arriva il terzo importante intervento al Parco dello Sport: il relamping. A partire dalla sera del 28 marzo i fari alogeni del Parco dello Sport, atti all’illuminazione dei 3 campi da calcio, hanno ceduto il passo a LED di nuovissima generazione.

Un intervento reso possibile dal Bando Sport Bonus di Sport e al prezioso contributo di due Aziende partner d’eccezione: la PROJECT GROUP srl e la ALBERI srl, alle quali va un grande ringraziamento. Il tutto sotto la supervisione del Comune di Cavriago che ha accolto positivamente e suggellato la preziosa collaborazione.

“Con la riassegnazione della struttura sportiva del Parco dello Sport alla nostra società, derivante dal bando del 2023, ci siamo assunti l’impegno nei confronti della comunità di ridare vita, rendere funzionali ed ammodernare gli spazi in concessione”. Ha detto Andrea Scarabelli, Presidente del Celtic Cavriago. “Dopo le lavorazioni che hanno interessato il campo B abbiamo pensato, grazie all’importante sostegno di PROJECT GROUP srl e ALBERI srl, che fosse giunto il momento di fare un deciso passo verso una maggiore efficienza energetica ed una conseguente migliore sostenibilità di tutto l’impianto. Ci è sembrato quindi del tutto naturale dare priorità ad un intervento di relamping su tutti fari che illuminano i campi da gioco nelle sere d’estate ma ancora di più nelle lunghe sessioni di allenamento invernale.”

Un intervento che ha riguardato tutti e 10 i pali dell’illuminazione dei 3 campi da gioco e che permetterà un risparmio in termini di watt del 50% senza pregiudicare la visibilità ma anzi, andando a migliorare in termini di lumen la precedente dotazione.

La totale sostituzione della precedente illuminazione con i LED ad elevate prestazioni garantiranno una maggiore efficienza energetica ed una maggiore durata.

La Sindaca Francesca Bedogni, intervenuta all’inaugurazione, ha sottolineato l’importanza di poter contare su associazioni pronte a cogliere le preziose opportunità che vengono messe a disposizione dagli enti pubblici e come sia fondamentale, per lo sviluppo e la riuscita ottimale di questi progetti, la sinergia tra associazioni di volontariato ed aziende come la PROJECT GROUP e la ALBERI, che fanno parte del nostro tessuto sociale.