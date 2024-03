Paura questo pomeriggio poco dopo le 14:00 a Bologna quando, presso un distributore di carburante in via Massarenti civico 219, si è sviluppato un incendio nel vano motore di un furgone. Sul posto i Vigili del fuoco con autopompa e autobotte che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il veicolo. Non si registrano feriti, nessuna struttura e nessun altro veicolo coinvolti. Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia locale.