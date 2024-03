A partire da mercoledì prossimo, 3 aprile, Hera eseguirà lavori di scavo per il rinnovo della condotta idrica e relativi allacci in via Bottego.

Per consentire i lavori in sicurezza la Comandante della Polizia Locale di Sassuolo Rossana Prandi ha emesso l’ordinanza n°93 del 29 marzo che modifica temporaneamente circolazione e sosta nelle zone di cantiere.

In particolare, a partire da mercoledì 3 aprile e per tutta la durata dei lavori, previsti per 45 giorni, in via Bottego sarà in vigore un tratto di strada chiusa al traffico veicolare eccetto residenti che potranno accedere o da via Radici in Piano o da via Frati Strada Alta in quanto trattasi di cantiere in movimento e mezzi autorizzati ad accedere all’area di cantiere. Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale per tutto il tratto interessato dai lavori.