Grazie al Superbonus 110%, nel Comune di Reggio Emilia sono stati realizzati interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico in dieci condomini di proprietà mista pubblica e privata – costituiti da 512 alloggi, di cui 107 pubblici – per un importo complessivo di circa 75,5 milioni di euro, di cui 12,2 milioni di euro è il valore degli interventi effettuati nelle parti di proprietà pubblica.

Utilizzato anche il Bonus facciate per diciannove fabbricati di proprietà mista, pubblica e privata, per un importo complessivo di circa 4,4 milioni di euro, di cui 1,2 milioni di euro è il valore degli interventi effettuati nelle parti di proprietà pubblica, che hanno interessato 347 alloggi, di cui 102 pubblici. I lavori sono stati concordati con gli amministratori condominiali che si sono fatti parte attiva per la realizzazione degli interventi.

Grazie ai finanziamenti messi a disposizione dal Superbonus 110%, con co-finanziamento del Comune di Reggio Emilia e di Acer sono stati realizzati altri interventi di riqualificazione energetica in 4 fabbricati interamente pubblici, composti da 42 alloggi, – in piazza Grossi al Villaggio Foscato ai civici 16-18, via Grassi a Masone al civico 7, via Maramotti ai civici 23 e 25 – per un importo lavori complessivo di circa 3,5 milioni di euro.

Gli interventi, qualitativamente elevati, hanno previsto soluzioni performanti in termini di efficienza energetica dell’involucro e miglioramento sismico; il salto tecnologico è stato garantito dall’installazione di pompe di calore elettriche per la produzione di acqua calda sanitaria, di impianti fotovoltaici e di un sistema di termoregolazione elettronico.

Trattandosi di edifici interamente pubblici, Acer, insieme al Comune di Reggio Emilia, ha provveduto all’individuazione dei fabbricati da riqualificare e ha attivato una procedura di partenariato pubblico-privato. A seguito di gara pubblica, Iren Smart Solution ha realizzato la progettazione, la direzione lavori e ha provveduto al finanziamento attraverso il Superbonus 110%, mentre Acer ha svolto funzione di indirizzo progettuale, verifica dei progetti, stazione appaltante e alta sorveglianza nella fase di esecuzione dei lavori.

Tutti gli interventi, conclusi nel dicembre 2023, sono finalizzati a contrastare il fenomeno della povertà energetica delle famiglie e accrescere il patrimonio del Comune di Reggio Emilia.

“Grazie a questi interventi abbiamo potuto migliorare in maniera rilevante la qualità ed efficienza di molti alloggi pubblici e diminuire dunque i costi per gli inquilini – ha commentato l’assessore alla Casa del Comune di Reggio Emilia Lanfranco De Franco – La misura del 110% sull’edilizia residenziale pubblica si è rivelata una misura importante che avrebbe meritato di diventare strutturale, considerando l’età media del nostro patrimonio. Confidiamo in futuro di poter accedere ad altre forme di sostegno statale per completare l’opera di riqualificazione dei nostri quartieri popolari portata avanti in questi anni”.

“Acer si è attivata per intercettare risorse economiche importanti per riqualificare edifici di edilizia residenziale pubblica – spiegato presidente di ACER Reggio Emilia Marco Corradi – garantire migliore comfort ai residenti, risparmio energetico sulle bollette e maggiore sicurezza e sostenibilità”.