In via Sant’Antonio a Formigine è stato strappato un manifesto elettorale di Maurizio Prandi: “non si tratta di un evento casuale, dal momento che è stato accuratamente rimosso l’ovale del viso del candidato sindaco del centrodestra unito” si legge in una nota.

“Il clima di questa campagna elettorale non si prospetta dei migliori – afferma Prandi -. Strappare un manifesto con l’idea, di più, il volto stesso di chi la pensa in modo diverso è indice di inciviltà, di ignoranza e di nessun senso democratico. Mi auguro di non dover più assistere a episodi inqualificabili di questo tipo e che nei prossimi mesi il confronto sia corretto e rispettoso. Noi proseguiamo con il nostro percorso fatto di ascolto e di impegno”.

Dopo le serate di Colombaro e Magreta, gli incontri nei centri formiginesi infatti proseguiranno mercoledì 3 aprile a Corlo al teatro parrocchiale, quindi lunedì 8 aprile a Casinalbo nell’aula scuole medie di via Landucci 1 e mercoledì 10 aprile a Formigine in Sala Loggia, sempre alle 20.30.

Nell’ottica del dialogo anche il recente incontro di Maurizio Prandi con il candidato di Fiorano Giuseppe Manfredini per parlare di Ubersetto.

“Ubersetto, un territorio di confine fra due Comuni, nel corso degli anni ha visto uno sviluppo industriale non integrato, anzi in totale contrasto con il residenziale – spiega -. Problemi di inquinamento, di traffico e di viabilità purtroppo caratterizzano questa frazione. Il nostro impegno sarà mettere in campo una strategia condivisa con i Comuni limitrofi per una visione del futuro che non sia puramente ideologica, ma in grado di dare risposte concrete allo sviluppo equilibrato del territorio”.