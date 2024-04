In occasione della 53^ edizione della Festa dei Ciliegi in Fiore in programma a Vignola, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale richiesto dal Gruppo Filatelico Città di Vignola.

Sabato 6 aprile dalle ore 14,00 alle ore 19,00 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand di Poste Italiane allestito nell’area Ex Mercato ortofrutticolo in Viale Mazzini. L’annullo, in formato tondo, riproduce un ritratto di donna con dei fiori di primavera e sullo sfondo la celebre scala a chiocciola del Barozzi situata all’interno del Palazzo Boncompagni Ludovisi.

L’annullo sarà poi disponibile, a partire dal giorno 8 aprile presso lo sportello filatelico dell’Ufficio Postale di Vignola per i successivi 60 giorni, al termine dei quali verrà depositato presso il Museo della Comunicazione di Roma.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it/index.html.