A seguito del dialogo con la cittadinanza riguardante la riapertura di Piazza Spallanzani al traffico, il Comune di Scandiano ha deciso di attuare una pedonalizzazione parziale dell’area. Di conseguenza, durante i fine settimana, la piazza sarà riservata esclusivamente ai pedoni, mentre nei restanti giorni della settimana rimarrà accessibile ai veicoli.

Da lunedì 8 aprile, l’ingresso e la sosta dei veicoli saranno permesse da lunedì a venerdì. Dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20 la sosta avrà un costo orario di euro 1,50 con una franchigia gratuita di 25 minuti. Dalle ore 18 di venerdì fino alla mezzanotte di domenica la piazza diventerà una zona pedonale con divieto di sosta; sarà ammesso il transito soltanto per i mezzi di soccorso, i veicoli autorizzati al servizio di persone invalide e quelli in possesso di autorizzazione per attività di carico e scarico.

Sulla piazza sono stati rivisti i posti auto, con la creazione di 41 stalli rispetto ai precedenti 66, con l’aggiunta di diversi spazi di fermata: sono stati rimossi i parcheggi frontali ai portici per permettere un facile accesso ai marciapiedi anche a disabili e passeggini.

In brevissimo tempo verranno creati 25 parcheggi sulla vicina Via Pellegrini, per compensare i posti auto persi con l’intervento sulla piazza.

“Dispiace vedere che sulla pedonalizzazione della piazza sia in atto un’evidente speculazione politica – ha dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti – messa in atto con l’unico obiettivo di squalificare il percorso partecipato che abbiamo condotto insieme ai cittadini e ai rappresentanti dei commecianti e degli esercenti scandianesi, sia in incontri ristretti alla rappresentanza che aperti al pubblico.

Questa amministrazione ha dimostrato una sensibilità alle esigenze del commercio senza precedenti. Citiamo le azioni volte a semplificare e ampliare le distese, anche a titolo gratuito, citiamo le tante iniziative che interessano il centro storico, citiamo i cospicui contributi dati dalle associazioni che ci aiutano a animare il territorio… Siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà che molte attività attraversano in questo periodo, per le quali siamo a disposizione, ma non possono essere 25 stalli in meno, per altro compensati a breve in una via limitrofa, a determinare un giudizio negativo”.

La decisione di mantenere la piazza pedonale durante i fine settimana offre un’opportunità, sia per l’amministrazione comunale che per le attività locali, di dare nuova linfa al cuore di Scandiano. Proloco e l’Associazione Commercianti, sempre molto attive nel mantenere viva e vivace la città, avranno a disposizione un’ampia area per ideare eventi e occasioni di svago per i cittadini. “Sebbene il percorso sia stato lungo, il valore intrinseco della piazza è sensibilmente cresciuto” ha chiosato il sindaco.

Contestualmente è stata modificata la viabilità lungo alcune vie del centro storico: via Crispi si deve ora percorrere a senso unico con ingresso da via Concia e uscita obbligata su corso Vallisneri; piazza Laura Bassi si deve percorrere a senso unico con ingresso da via XXV Aprile e uscita obbligata su Corso Vallisneri, ed è stato invertito il senso di percorrenza a senso unico nel tratto fra via Mazzini e piazza Laura Bassi. Provenendo da via Mazzini non è più possibile svoltare a sinistra in corrispondenza dell’intersezione con Corso Vallisneri.

Queste modifiche sono state pensate per migliorare le condizioni di sicurezza della percorrenza della viabilità interna al centro storico: si è ridotto il traffico in uscita da via Concia, che presentava una visibilità ridotta testimoniata da diverse segnalazioni, e si è posto un limite alle file di veicoli in via Mazzini, che intasavano la vicina rotatoria.

L’accesso al parcheggio di piazza Laura Bassi da via XXV aprile permette di non impegnare il centro storico di via Vallisneri mentre l’uscita, in precedenza possibile solo dallo stretto corsello interno al parcheggio di piazza Laura Bassi, ora è più agevole.

Sono anche in corsi i lavori per la creazione di un attraversamento pedonale rialzato in via Crispi, per migliorare il collegamento tra il centro storico e via Mazzini, salvaguardando i pedoni.