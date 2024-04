Si rinnova domenica 7 aprile Casinalbo al centro, la festa giunta alla settima edizione che porterà nella frazione tante attività. Per tutta la giornata, via Giardini sarà animata da stand di street food, comprensivi di offerte senza glutine, mercatini, esposizione di auto d’epoca, giostre per bambini, stand espositivi e negozi aperti. In particolare, alle ore 16.30 è in programma un’animazione musicale per bambini, seguita alle 17.30 da un’animazione per adulti. Dalle 18 alle 22 è previsto un dj set con musica anni ‘80/’90 e vocalist.

Per consentire lo svolgimento dell’evento, dalle 6.30 alle 23.30 sono in programma alcune modifiche alla viabilità. Divieto di transito e sosta su via Giardini Nord dall’intersezione con via Radici e via Billò fino all’intersezione con via Monzani e nell’area adibita a parcheggio a ridosso dell’edicola. Chiusura al traffico veicolare, inoltre, anche su via Zanasi/via Rosa; via Carducci/via Leopardi; via S. Ambrogio/ via Fiori; via Bassa Paolucci/via Leopardi; via Liandi/via Pasubio; via Giardini Nord /via Liandi; via Giardini nord/ via Monzani. I tratti interdetti alla circolazione saranno opportunamente segnalati.

L’evento è organizzato da Proform in collaborazione con i commercianti di Casinalbo e il patrocinio del Comune di Formigine.