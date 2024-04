Massima sicurezza e un clima gioioso e di festa. Il Luna Park di Modena, oltre 30mila mq di piazzale, situato tra la Questura e il Palapanini in via Divisione Acqui ha aperto le porte lo scorso sabato e, in questi giorni sta registrando molte presenze, di grandi e piccini.

Organizzato dal Consorzio “Parco Ferrari in giostra” e patrocinato da Ansva (Associazione Nazionale Spettacoli Viaggianti ed Affini) Confesercenti Modena e dal Comune di Modena, il Luna Park si sta svolgendo in totale sicurezza, come afferma Degli Innocenti: “Quest’anno, grazie al sostegno dell’amministrazione comunale abbiamo potuto implementare il numero del personale dedicato alla sicurezza. Sono professionisti preparati e molto attenti che stanno lavorando al meglio per garantire la massima sicurezza. Dalle famiglie con bambini ai i nonni con i nipoti fino ai più giovani e giovanissimi, chiunque si rechi al Luna Park per passare qualche momento di divertimento è il benvenuto”.

Il Luna Park è aperto tutti i giorni, feriali dalle 16 alle 22, festivi e weekend dalle 14:30 alle 24. L’ingresso è gratuito, a pagamento solo le singole attrazioni.

Giovedì 25 aprile dalle 14:30 alle 15:30 tutte le giostre al costo di 1 euro.