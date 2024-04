Giunta alla sua 13^ edizione la Mostra mercato florovivaistica in programma per sabato 6 e domenica 7 aprile 2024 riempirà il parco di Villa Sirotti Bruno di profumi ed eventi.

Oltre alla tradizionale esposizione e vendita di piante e fiori, sarà possibile acquistare arredo e oggettistica da giardino, creazioni artistiche oltre che visitare mostre e partecipare a talk e laboratori.

“Il giardino e il parco del Multiplo sono preziosi patrimoni della comunità, risorsa straordinaria di bellezza, scenari in cui sabato e domenica accoglieremo gli appassionati di fiori e piante e tutti coloro che vorranno passare qualche ora in armonia”. Dichiara la Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni.

“Quest’anno Di fiore in fiore diventa sintesi di una co progettazione trasversale che ha coinvolto vari settori del Comune e tanti cittadini e cittadine..

E’ una fiera mercato, è un evento ambientale con i numerosi laboratori e talk dedicati alla natura, al giardinaggio e al recupero per adulti e bambini, è un evento culturale che vede tra gli ospiti domenica alle ore 16.00 Franco Arminio in dialogo con Nicola Bressi e Giovanni Morelli, e il fotografo Luca Gilli, ed è un momento in cui sarà protagonista anche il progetto di comunità “Viva via Repubblica”.

In questi anni ci siamo presi cura insieme del giardino condominiale del “Borgo di via Repubblica” di edilizia residenziale pubblica insieme ai residenti, costruendo spazi di socializzazione, momenti di festa e convivialità, laboratori creativi e lavoro comune. Abbiamo infine ideato e prodotto la mostra “I Fiori di Via Repubblica”, che sarà allestita proprio a “Di Fiore in Fiore”. La mostra è composta da fotografie di Federica Troisi e poesie di Sabrina Znidi, che raccontano le vite delle persone di via Repubblica attraverso i fiori.”

Con l’aiuto degli espositori, il visitatore sarà portato a vivere ricordi e passioni antiche, riscoprendo il passato per ridisegnare un futuro, con lo sforzo di sganciarci dal quotidiano, dall’economico a breve termine, dalla produzione fine a se stessa.

Il giardino poetico omaggerà Franco Arminio, sono previsti laboratori, per adulti e bambini per costruire cesti, nidi ed erbari, per imparare le tecniche della tintura naturale, dell’ecoprinting, del floral frog e tanto altro.

Durante le due giornate sarà possibile partecipare ai talk con esperti che affronteranno temi legati ai giardini, all’orto, alla filiera della canapa con uno spazio dedicato al rapporto tra natura e infanzia con Stefano Sturloni.

Sarà in funzione per tutta la giornata il bar, a cura del gruppo genitori La Rondine.

Sarà possibile assaporare Birra biologica Artigianale, gustare un buon gelato direttamente dal carretto del gelataio o una piadina romagnola.

“Insieme è tutto più semplice, questo è il motto che ha guidato il lavoro di questi anni” conclude la Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni “e credo che non sia casuale che anche una mostra mercato come questa possa unire adulti e bambini, appassionati di arte e natura, senza lasciare nessuno da solo. Se questo è stato ed è possibile lo dobbiamo alla capacità delle persone di lavorare insieme, di progettare ascoltandosi, mettendo in valore talenti e risorse.”

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito ad eccezione dei laboratori.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Commercio del Comune di Cavriago al numero 0522 373 429 o inviando una mail a commercio@comune.cavriago.re.it