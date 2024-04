“Ho invitato per domani le associazioni di categoria del mondo del commercio ad un incontro per valutare possibili azioni comuni in merito alle numerose spaccate di queste settimane in città e in particolare in alcune zone del centro attorno alla zona universitaria.

Saranno con me l’assessora al Commercio Luisa Guidone, la Capo di Gabinetto Matilde Madrid e la Delegata alla Legalità democratica e lotta alle mafie Giulia Sarti. Pensiamo sia opportuno accendere un faro che vada oltre il mero controllo di routine, allargando l’attenzione al fronte della legalità. Se le spaccate sono opera di due balordi saranno presto identificati perché il centro storico è pieno di telecamere, se invece siamo di fronte a qualcosa di diverso, magari di organizzato occorre capirlo al più presto e fare fronte comune. A questo proposito chiederò al Prefetto anche un confronto al prossimo Comitato dell’ordine pubblico”.