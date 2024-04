Parlare di contemporaneità su edifici e su luoghi esistenti, coinvolgendo ogni volta uno studio del territorio ed uno invece proveniente da altre realtà, con l’intenzione di stimolare un dialogo che metta a confronto.

Torna Spazi Contemporanei, con il secondo di una serie di tre incontri organizzati dal collettivo di architetti Miniature, che si confronta su tre diversi temi.

Il primo appuntamento si è tenuto lo scorso 16 marzo alla Casa nel Parco a Fazzano mentre il secondo incontro è in programma sabato 6 aprile alle 11 alla Sala delle Capriate a Palazzo Principi e verterà sugli spazi storici coinvolgendo lo studio Iotti+Pavarani, che ha realizzato il monumento nel Parco Urbano, e Carlana Mezzalira Pentivalli, studio di Treviso che sta facendo cose interessanti sugli spazi pubblici, come ad esempio una biblioteca e un centro musica con particolare sensibilità alla tradizione storica riletta in chiave moderna.

Terzo e ultimo incontro sabato 4 maggio alle 11 al ridotto del teatro Asioli con focus sugli spazi pubblici, in particolare sulle piazze. Testi e Bosi si confronteranno con lo studio romagnolo Laprimastanza, che ha realizzato anche piazza Moro all’espansione sud, ed Ecòl di Firenze, studio molto particolare che lavora su un aspetto più sociale dei luoghi pubblici che reinterpreta con chiave etica, democratica e civile.

L’ingresso agli incontri è libero ed è possibile seguirli anche via streaming: informazioni e dettagli sul sito del Comune di Correggio.

Alla biblioteca Einaudi di Correggio si va alla scoperta della musica. Grazie a So(g)nante, un trittico di incontri con musicisti realizzato in collaborazione con il Cepam per un viaggio all’interno della musica che tocca in ogni puntata anche Correggio.

Ultimo appuntamento sabato 6 aprile, alle 17, con Tiziano Bellelli e Sara Dieci, dal titolo “Le tre vesti di Spoon River”. L’evoluzione dell’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters: grazie

alla traduzione di Fernanda Pivano arriva a Fabrizio De Andrè, che ne fa scaturire l’album capolavoro del 1971 “Non al denaro, non all’amore né al cielo”.

I tre relatori sono docenti Cepam che propone questi incontri nelle realtà in cui è presente coi suoi corsi di educazione alla musica e agli strumenti musicali come, appunto, Correggio.

Ingresso libero.

SO(G)NANTE – RASSEGNA DI INCONTRI ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA

Presso Biblioteca “G. Einaudi” – Palazzo Principi

SABATO 6 APRILE 2024 ore 17:00 Le tre vesti di Spoon River con Tiziano Bellelli e Sara Dieci.