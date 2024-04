Sulla Tangenziale di Bologna, per lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 8, alle 6:00 di martedì 9 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese e lo svincolo 6 Castelmaggiore, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 7 bis SS64 Ferrarese e 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio/A1 e chiuso anche il ramo di svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale, in direzione Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7bis SS64 Ferrarese, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, via Aposazza, via Lipparini, via Stendhal e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore; per la chiusura del ramo di immissione sulla Tangenziale, dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio, a chi da Padova è diretto verso Casalecchio di Reno/A1, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7bis SS64 Porrettana, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, via Aposazza, via Lipparini, via Stendhal ed entrare in Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore; per la chiusura degli svincoli 7 bis e 7, in entrata verso Casalecchio/A1, utilizzare lo svincolo 6 Castelmaggiore.

*

Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:sarà chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 5 Quartiere Lame o 7 Bologna Centro;

Sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 4 via del Triumvirato.

*

Per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 aprile, sarà chiuso il tratto tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 2 Borgo Panigale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 3 Ramo Verde, percorrere il Ramo Verde verso Panigale e uscire a San Giovanni in Persiceto, immettersi poi sulla viabilità ordinaria: SP568, via Alcide De Gasperi e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.

Inoltre, sarà chiuso lo svincolo che dal Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), con provenienza stazione di Bologna Borgo Panigale, immette sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, percorrere la viabilità ordinaria: Via Lepido, Via Alcide De Gasperi ed entrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.

*

Per consentire lavori di manutenzione dei giunti del viadotto su via Emilia Ponente, nelle tre notti di giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e 3 Ramo Verde, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Alcide De Gasperi, rotonda Fabio Taglioni, SP568 Persicetana ed entrare sul Ramo Verde allo svincolo di San Giovanni in Persiceto.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 aprile, sarà chiusa la stazione di Cattolica, in uscita per chi proviene da Bologna e da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene da Bologna: Riccione; per chi proviene da Ancona: Pesaro.

*

Per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: SS67, SS727, SS9 via Emilia, via Fratelli Rosselli, via Granarolo, per rientrare in A14 alla stazione di Faenza.

*

Per consentire lavori di sostituzione cavi, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 11 e di venerdì 12 aprile, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castel San Pietro o di Faenza.